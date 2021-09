Tapa vald otsib 5,6 miljoni euroga spordi- ja vabaajakeskuse ehitajat

Ühishankijaks on kaitseministeerium Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaudu, selgus hanketeatest. Riigihanke võitnud pakkujaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping 50 aastaks. Kontsessiooniperioodiks, mille jooksul soovib vald teenuse osutamist, on 15 aastat. Perioodi arvestus algab teenuse osutamisest, mis saab toimuda peale ehitisele kasutusloa väljastamist.

Spordi- ja vabaaja keskuse peamine eesmärk on muuta täpsemalt ujulateenuse kasutamine kättesaadavamaks Tapa linna ning valla elanikele. Samuti annab see võimaluse Tapa linnas asuva 1. jalaväebrigaadi ajateenijatele ja tegevväelastele ning Tapal baseeruvate NATO liitlasvägede sõduritele kasutada ujulat ja muid keskuse pakutavaid teenuseid treeninguteks, koolitusteks, võistlusteks, taastusraviks ja vaba aja veetmiseks.

Multifunktsionaalne vaba aja ja spordikeskus on planeeritud Spordi tänav 8 krundile pindalaga 31 112 ruutmeetrit. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Hendrikson & KO. Planeering on valla poolt vastu võetud ja kehtestatakse lähiajal.