Juhtkiri: looduse kroon

See on väike katke Orelipoisi laulust “Looduse kroon”, mis võtab väga hästi kokku meie elu siin ümaral planeedil. Inimene aga ei ole mitte looduse kroon, seda oleme kajastanud nüüd mitmel päeval Virumaa Teataja veergudelgi, kus on lood sellest, et inimene on üsna jõuetu, kui sekkub loodus, kui inimese püüdlustesse sekkuvad näiteks suured metsaelajad: hundid ja karud.