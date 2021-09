Kiri: sigaretid, konid ja lapsed

Ilma müüja abita suitsupakile ligi ei pääse. Pakile on lisatud veel kiri, et suitsetamine kahjustab tervist. Ikka sellepärast, et tulevasel põlvkonnal oleks võimalikult väike tahtmine suitsetama hakata. Ja siis paneme needsamad lapsukesed (ka lasteaiaealised) suitsukonisid korjama. “Tule taevas appi!” ütleks president Lennart Meri.