Säästkem energiat taastuvenergia jaoks

Nimelt on süsinikuemissioon aastani 2030 piiratud kindla kogusega ja praegune suur süsinikuheide tähendab, et seda enam tuleb selle arvelt kokku hoida tulevikus. Euroopa uus rohepöördekava on võtnud varasemast veelgi ambitsioonikama eesmärgi kahandada võrreldes 1990. aastaga CO 2 heiteid 2030. aastaks 55 protsendi võrra. Taastuvenergia osakaal tootmises peab samaks aastaks jõudma 40 protsendi tasemele. Võrdluseks: mullusel koroona­aastal jäi Euroopa CO 2 emissiooni tase 1990. aastale alla 32 protsendi võrra, kuid majanduse tõusulaine tõttu praegu ei saa see näitaja tänavu kaugeltki nii ilus tulla.