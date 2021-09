Vali mind, vali mind, mees või naine, vahet pole, vali mind!

Lääne-Virumaal on valimisealisi ehk 16-aastaseid ja vanemaid kodanikke 48 700 ja valimistel kandideerida soovijaid 910 (2017. aastal oli kandideerijaid 1141). Seega näitab lihtne arvutus, et 2021. aastal tuleb maakonnas iga 53,6 valija kohta üks neid esindada sooviv tegelane.

Kõige suurem on kandidaatide sagedus Haljala vallas, kus kohalikku võimu pürgib teostama üks kandidaat iga 27,4 valija kohta, peaaegu kolm korda on see arv suurem Tapa vallas (77,7) ja Rakvere vallas (75,6), pea poole võrra suurem inimeste arv tuleb Rakvere linnas (62,8) ja Vinni vallas (62,7).