Uute veemõõtjate paigaldus on tekitanud segadust ja lekkeid

Vana Vihula valla piirkonnas on palju nurisetud, et teenuse hinna ja kvaliteedi suhe on paigast ära, ning Haljala Soojus on peale Vihula Veevärgiga liitumist jõudumööda probleeme likvideerinud. Kõrvaldatud on lekkeid, tuvastatud tundmatuid tarbijaid ja uuendatud torustikke.

Ühe olulise lülina kogu veevärgi parandamises hakati möödunud aastal kodudesse paigaldama kaugelt loetavaid veemõõdikuid, mis on vanadest seadmetest oluliselt täpsemad ja töökindlamad. Uutesse veemõõdikutesse on paigaldatud tagasilöögiklapid, mis väldivad vee tagasi jooksmist ühisveevärki. Maakeeli lahti seletatuna tähendab see seda, et vesi pääseb küll majja või korterisse sisse, kuid välja sama toru kaudu enam kuidagi ei pääse. See on hea näiteks olukorras, kus elektrikatkestuste puhul lõpetavad veepumbad töötamise ja kõrgemate korruste korterite jääkvesi, näiteks tualetipoti loputuskastist, hakkaks voolama alumiste korterite veesüsteemi.