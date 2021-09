Mitu läänevirulast pälvivad tunnustusmedali

Lääne-Virumaalt saab suurima tunnustuse Rakvere linnapea Triin Varek, kes pälvib päästeteenistuse hõberisti. Päästeameti eesmärkide täitmisel on oluline koostöö kohalike omavalitsustega ja Triin Varek linnapeana on väga hea näide sellest, et koostöö ei ole sõnades, vaid ka tegudes. Linnapeana on Triin Varekule oluline, et koostöö päästeametiga ei ole ainult linnapea ja päästekeskuse juhi omavaheline hea läbisaamine, vaid oluline on see kõigil tasanditel.