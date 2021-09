Hannes Konist: "Lõpetage jalgratta leiutamine"

Eesmärk on mitte inimestele head teha, vaid saada võimule.

Just, täpselt nii.

On olnud arvamusi, et vallaametnikud ei tohiks kandideerida, sest nad volikokku ju ei lähe, vaid jäävad ametnikutöö juurde. Seega on nad võrdväärsed näitlejate, muusikute ja teiste peibutuspartidega.

See on täitsa õige. Eelmise küsimuse jätkuks tahtsin just öelda, miks mulle erakonnad ei meeldi. Olin selle vastu, et volikogu esimees peaks mingit hüvitist või kõrget palka saama. Olin üks väheseid, kel oli volikogu esimehe tasu minimaalne. Milleks siis sinna riigikogusse minnakse, kui ei tehta endale selgeks, et keda esindan, mida tahan saada. Ja siis peavad mul olema kõrge palk, kompensatsioonid. Olin seisukohal, et kui kusagil kedagi esindan, siis minimaalne hüvitis. Mulle piisas autokütuse kompensatsioonist. Kui tahan kõrget palka, siis pean esiteks selle tööga tegelema ja see ei oleks enam rahva esindamine. Olen siis ikkagi palgaline tööline.

Kui paljud volikogu liikmed enne istungit materjalidega tutvuvad?

Usun, et tutvutakse. Enamik inimesi on ühelt poolt pettunud, et nende sõna midagi ei maksa. Aga on ka tagasihoidlikke, kes ei julge oma arvamust avaldada. Nad istuvadki vaikselt ära, heal juhul tõstavad kätt. Ütlevad ei või jaa, aga ei julge sõna võtta. See oli varem ja usun, et see on ka praegu. Nooremad on kindlasti võibolla aktiivsemad.

Kas ühinenud Rakvere valla volikogu materjale, mis internetis saadaval, ikka jälgite?

Suhteliselt minimaalselt, sest vanust on üksjagu ja tahan ikkagi taanduda. Samas olen üritanud mõnele asjale tähelepanu pöörata, aga paraku see ei lähe eriti hästi peale. Noorematel inimestel on teistsugused vaated ja ma ei ole selline tüüp, et pean oma ego peale suruma.

Mida tahaksite lõpetuseks öelda?