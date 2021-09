Viru-Nigula volikogu kinnitas viimatisel istungil eelarvestrateegia

Suuremateks investeeringuteks lähiaastatel on plaanitud kulutused kergliiklusteedele, vallal on valmis kõigi vajalike kergteede ehitusprojektid. Juba tänavu sügisel valmib Kundas Kalmistu tee kõrval uus kergtee, praegu on Kalmistu tee rattasõitjatele ja jalakäijatele üks ohtlikematest kohtadest. Kavas on rajada kergtee Kundast Mallani ja Padaorust Viru-Nigula saeveskini.