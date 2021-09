Rahva kogunemise ajaks oli tammeistik juba maasse pistetud. Au visata tüve ümber sümboolsed labidatäied mulda ja kastekannust vett peale kallata oli jäetud laureaadile endale. Enne seda sai sõna Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla, kes meenutas, et vabadussamba avamise päeval 23. juunil 1991. aastal oli Jüri Viikberg Emakeele Seltsi murdetoimkonna vanem, aasta hiljem juba seltsi esimees. Vallavanem kutsus oma kõnes kuulajaid üles mõtlema, millisel ajal alustas Viikberg tööd Emakeele Seltsis, millised olid väärtused meie riigis, kui hästi meie emakeel ennast täna tunneb ning kuidas me ise saame tema väärtustamisele kaasa aidata.

"Tänu Ferdinand Johann Wiedemanni keelauhinnale me väärtustame eesti keelt ning emakeele parimaid hoidjaid, uurijaid, arendajaid. Wiedemanni keeleauhind on kui elutööauhind eesti keele hoidjale. See auhind on kasvanud siit Väike-Maarjast üleeestiliseks ning selle jätkumine on oluline. Läbi ühise keele saame tunda ennast kokkukuuluvana, kuuluvana ühe rahva hulka," kõneles Kesküla.