Eelmisel laupäeval oli modelliks mees. Üritusel osales viis joonistajat ja joonistati kaks tundi. Hüti sõnul on seda laupäeviti hea teha, sest siis galeriis väga palju rahvast ei käi.

“Joonistamise ajal keegi galeriisse siiski ei tulnud, küll aga uudistati akende taga,” ütles poseerinud mees ja pööras tähelepanu sellele, et on siiski väga harv juhtum, kui joonistatakse akti galeriis, mis on samal ajal linnarahvale avatud.