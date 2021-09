Nädala kaja: ahistamise hallid varjundid

Mida vähem on jäänud kohalike omavalitsuste volikogu valimisteni, seda ahistavamaks elu läheb. Iga nurga peal jõllitavad ebaloomulikud näod, valvenaeratus huulil. Ebaloomulikud seetõttu, et kui sa inimest tead, saad aru, et plakatil olev on igasuguste fototöötlusprogrammide kasutamise tulemus, et heal juhul nägi ta niisugune välja veerand sajandit tagasi. Halvemal juhul aga plakatil olevat inimest polegi olemas. Aga see pole veel kõik. See plakatinägu haagib ju kaubanduskeskuses või tänavanurgal sulle külge, pakub nänni ja veeretab juttu ainult talle teada olevas suunas.