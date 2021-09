Kolumn: keegi ei saa kurvastada, kui tal on õhupall(?)

Eelmisel aastal tunnistati Eestis kehtetuks keeld teha vahetult valimiste eel poliitilist välireklaami. Sama kord on ka Saksamaal, või õigemini selle puudumine. Nii on juhtunudki, et meie naabruskonna laupäevahommikuse turu köögivilja- ja saialettide vahele on ilmunud rida värvilisi telke, milles jagavad buklette ontlikud prillidega onud, pead kammitud ja valged särgikraed “ma olen täpselt samasugune tavaline inimene nagu sina” ütlevate pulloveride kaelusele silutud.