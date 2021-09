Kaemus: “Kratt” on lapselik, aga mitte lastefilm

“Kratt” pole lastefilm, aga mõnusalt lapselik on see küll. Siin on palju kihte veel, aga kogu selle kergelt jabura fantaasialoo loomine annab mõista, et seda sisemist last, mida nii paljud kunstnikud taga ajavad, pole törtsukestki tagasi hoitud. Lapsed ju tahavadki mängida – mitte vara magama minna, vaid kilgata ja rahmeldada, kuni uni isiklikult tuleb ja nad pikali väänab. “Kratt” on ilmselt sel aastal Eestis ja kogu maailmas ainus film, milles näeme vanamemme söömas hapukapsast, peeretamas, läitmas oma peeru ning lendamas sellest tekkinud reaktiivjõul soovitud paika. Jah, kohati kumavad läbi mingid trash-teose alged, mis ei pääse domineerima, kuna “Kratt” on tehniliselt lihtsalt nii pagana professionaalselt tehtud.