Nädala lind: hallrästas

Hallrästa talvitusalad asuvad peamiselt Lõuna-Euroopas, aga ometi on neid talvel peaaegu kogu Euroopas liikvel. Üksnes meist põhja poole jäävate maade kliima on neile talvel sobimatu, aga Soome ja Rootsi lõunaosas kohtab hallrästaid talvelgi. Meil võib hallrästaid talvituda eri aastatel väga erineval hulgal, 1000 kuni 100 000 lindu. See hulk sõltub eelkõige marjade ja õunte saagist, eriti pihlakamarjadest. Tänavune sügis on muidugi saagirohke, seetõttu liigub ka hallrästaid rohkesti ringi. Aga tõenäoliselt on suur osa neist rästastest põhjapoolsetelt pesitsusaladelt saabunud ning meil suvel nähtud rästad naudivad päikest Vahemere kallastel.