Koolikiusamise ohver: see mõjutab mind tänaseni

Iga kooliaasta alguses on noori, kes soovivad, et suvevaheaeg kestaks. Põhjuseks on koolikiusamine. See on teema, mis mõjutab paljusid ka peale kooli lõppu ja takistab täisväärtuslikku elu elamast.