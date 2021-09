Rajamasinad on olemas maakonnas mitmes omavalitsuses ja Seidelberg soovitas juba praegu need üle vaadata, et üllatused ei tabaks viimasel hetkel. "Elektrijuhtmed närivad rotid läbi," rääkis ta oma karmidest kogemustest, ega osanud arvata, mis närilisi seda tegema paneb. "Ega see ole ainult rajamasina probleem. Neid masinaid on teisigi läinud, mille kallal närilised teevad elektrijuhtmetele 1-0," kõneles kogenud mees.