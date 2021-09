Õpilasüritus, mis on osa rahvusvahelisest programmeerimisüritusest Code Week, kestab 27. septembrist 19. novembrini. Ülesanded on koondatud ProgeTiigri kogumikku ning neid saab lahendada tunnis, huviringis või sõpradega arvutite või robotite abil või ilma seadmeta.

Eelnevatel aastatel on õpilasüritusest osa võtnud kokku üle 30 000 õpilase. Lasteaialapsed on teinud esimesi samme programmeerimises legoklotside, panda-, tigu- ja mesilasrobotitega, vanemad õpilased on katsetanud 3D-kunsti, juhtinud droone ja roboteid. Õpilased on saanud kätt proovida ka õpetajaametis, juhendades nii kaasõpilasi, õpetajaid kui ka lastevanemaid. Osalejate vahel loositakse välja ka auhindu.