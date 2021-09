Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur on Eestis kohustuslik alates 1. juulist 2009. aastast. Tegemist on odavaima võimaliku elukindlustusega. Küttekollete eest aga tuleb regulaarselt hoolt kanda ning lasta neid puhastada selleks, et vältida võimalikke tulekahjusid.