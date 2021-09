Viktoriiniga on Klassikaraadio muusikapäeva tähistanud juba aastaid. Tänavu toimub viktoriin kahes kategoorias – vastajad saavad valida muusikapäeva viktoriini ja ringhäälingu 95. aastapäevale pühendatud muusikaviktoriini vahel või lahendada soovi korral ka mõlemad. Küsimused on vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpset vastust ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast, lahendades saab kuulata helifaile, vaadata fotosid ning jälgida videot.