Väike-Maarja valla arengukava panustab elukeskkonda

Olulisemateks tegevusteks järgnevatel aastatel on planeeritud Väike-Maarja lasteaia ventilatsiooni rajamine (ca 200 000 eurot), staadioni ehitamine (ca 1,25 miljonit eurot), Simuna koolikompleksi energiatõhusaks renoveerimine (ca 1 miljon eurot), Rakkesse uue lasteaia rajamine (1,25 miljonit eurot) ja kindlasti teede investeeringud (ca 450 000 eurot kalendriaastas). Täpsemad summad selguvad avalike hangete läbiviimisel. Arengukava tegevuskavas on püütud arvestada omavalitsusüksuse väliste võimalustega ning kasutada maksimaalselt riiklike toetusmeetmete finantsilisi "süste".

2022.aastal on prognoositud põhitegevuse tulud 10,25 miljonit eurot. Tulubaas on sõltuvuses riikliku tasandus-ja toetusfondist. Kuna riigieelarve on veel kinnitamata, siis on ka volikogu vastava määruse puhul tegemist prognoosiga. Omavalitsuse enda tulud teenuste ja kaupade müügist on planeeritud 1,05 miljonit eurot kalendriaastas ning oluline osa selles on ka hooldekoduteenuse osutamine.