Täiendav audit tuvastas pearaamatupidaja varasemad rikkumised

Käesoleva aasta maikuus tuvastas Haljala vallavalitsus, et endine valla pearaamatupidaja on omandanud valla raha, mistõttu otsustas Haljala vallavalitsus tellida täiendava auditi varasemate rikkumiste tuvastamiseks.

Raamatupidamistehingute kontrollimiseks tellitud auditi lähteülesandeks seati aastatel 2016–2021 tehtud töötasuarvestuse ja väljamaksete ning sularahatehingute kontroll.

Auditi tulemusel on selgunud, et vallavalitsuse endine pearaamatupidaja on valla raha omastanud auditeeritud perioodil vähemalt 2017. aastast alates.

Haljala vallavanema Ivar Lillebergi sõnul võis juba enne auditi valmimist oletada, et rikkumisi võib välja tulla ka varasemast ajast. "Audit kinnitas, et endine pearaamatupidaja on juba ühinemisperioodi algusest alates avalikku raha omastanud," kommenteeris Ivar Lilleberg ja lisas, et omastamise skeem tundub algusest peale sama olevat.

Vallavanema sõnul on majandusaasta aruande auditeerimise käigus avastatud summa, mis omastati 2020. aastal, nüüdseks vallale tagasi makstud. "Vallale tekitatud rahaline kahju on suur. Auditi käigus selgunud varasema omastamise suhtes esitame kindlasti nõude, et vallale raha tagastataks," tutvustas vallavalitsuse edasisi samme vallavanem Ivar Lilleberg ning lisas, et politsei- ja piirivalveametit on auditi tulemustest teavitatud.