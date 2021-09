Naine kõhkles esialgu intervjuud andmast. Ometi tunnistas ta ajakirjanikule, et teda tabanud tähelepanu, sealhulgas negatiivsete kommentaaride tõttu soovib ta oma loo avalikult ära rääkida, seda tingimusel, et ka tema jurist on lõpliku sõnastusega enne tutvunud.