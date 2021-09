Volikogudesse kandideerivad ka endised röövlid, narkomaanid ja pisipätid

Lääne-Virumaal leiab volikogudesse kandideerijate seast isiku, kes tingimisi vabanes hiljuti vanglast raske narkokuriteo eest; on kandidaat, kes omal ajal sooritas relvastatud röövi; on varguste ja kelmuste eest karistatud inimesi; on liiklusseadusega kriminaalselt pahuksisse läinud tegelasi. Isamaasse kuuluv poliitik Mihkel Juhkami leiab, et selguse huvides tasuks valimisteeelseid protseduure muuta.