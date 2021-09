Korvpalli Superkarikas jätkub maakonna meeskondadest vaid Rakvere Tarva jaoks

Tarva korvpallurid (valges vormis) on hooajaeelses kohtumises mänguhoos. Kapten Sten Saaremäel (nr 4) võitleb kaitses. FOTO: Ain Liiva

Eesti Korvpalliliidu Superkarikas on jõudnud faasi, kus madalamate liigade meeskonnad on omavahelised madistamised madistanud ja edasijõudnutele on loos hakanud tooma vastaseks meistriliiga klubisid.