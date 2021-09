Lehtses täitub unistus “Ainult unistusest”

Jürimaa meenutas, et sobiva tüki leidmiseks toodi kolme aasta eest Vanemuisest kaks kotitäit libretosid. “Paljud ei sobinud meie seltskonnaga. Vaatasime, et “Ainult unistus” on selline, kus on rahvast parajalt palju ja kuhu saab vaba randmega inimesi juurde panna,” sõnas ta. Kuna loosse oli küpsemas eas kõrgseltskonna kõrvale vaja noort töörahvast, kutsuti kaasa lööma kooliõpilasi, koorivilistlaste lapsi, sõpru ja tuttavaid. “Saimegi toreda noortepundi. Nad on nii vahvad!” ütles lavastaja.