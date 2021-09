LGBT+ filmifestival Festheart tähistab 5. sünnipäeva

Esmakordselt on kavas uue Eesti filmi esilinastus. Kaire Russi "Vanaema, saa tuttavaks" pakub äratundmisrõõmu kindlasti paljudele vaatajatele, kes on pidanud osa saama ebamugavast perepeost, kus tutvustatakse suguvõsale uut ja ootamatut liiget. Lisaks linastub festivalil kõmu tekitanud fantaasiafilm "Rikutud hing. Viirus", mille puhul tuleb tunnustada tegijate entusiasmi teha teoks just selline linalugu, millest nad puudust on tundnud.