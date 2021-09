Turvakaamera tuvastas kaks jalgrattakumme lõhkuvat last

Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats rääkis, et info lõhutud rattakummide kohta tuli võrkpallitrenni poiste vahendusel. Viimane juhtum oli esmaspäeval ja see pani keskust asja uurima. Turvakaamera abil tuvastati kaks ilmselt algkoolis käivat poissi. Salvestis on antud politseile.