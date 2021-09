Juhtkiri: debatt annab võimaluse, aga ei sunni

Debatt on kõige vahetum demokraatia tööriist, seal kohtuvad mingi valdkonna eksperdid, selle rahastajad ja selles pakutava tarbijad. See on arutelu, kus peaksid sõna saama kõik pooled, rääkima oma muredest-rõõmudest ning tegema ettepanekuid. Paraku kipub ikka nii olema, et debatile ei tule need kõige suuremad internetikommentaariumides verd valavad kodanikud kohale, kuna avalikul debatil ei kaitse neid arvutiekraan, nad jätkavad vingumist veebiruumis.