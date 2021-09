Liivakell, liivakell, oled väike lõbus sell

Selle kohta võib öelda, et ilmselt selle pärast, et valimiste ajal lubatakse nii palju kokku, et on tegemist kõikide nende lubaduste järgneva nelja aasta jooksul täitmisega. Kuid valimised ei ole ainult lubaduste jagamise, vaid ka visioonide ja ideede esitlemise aeg. Oma häälega annab iga inimene teada ka seda, mis suunas ta linna arenemas näha soovib. Kahjuks on paljud lubadused, mida poliitikud enne valimisi jagavad, üldsõnalised ja laialivalguvad.