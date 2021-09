Repliik: vahetan maja peldiku vastu

Vaatad uudist, et Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuses on nüüd kauaoodatud WC-d, ja juba rõõmustad, et hädalised ei pea seal Pika tänava servas neid üksikuid põõsaid või siis Vallimäel veskitagust reostama. Kaks merekonteinerit meenutavat majakest, kumbki kolme kergenduskohaga, millest üks mõistlikult invavariandina. Ja siis näed hinda – 48 000 eurot!