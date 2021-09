Aiakultuurikeskusse on koondunud mitmesugused teenused ja võimalused

Rakveres septembri keskel avatud aiakultuurikeskusel on tänaseks silt ukse kohal ja mitmekülgse kasutusega ruumides hakkavad toimuma põnevad ettevõtmised. “Põhimeeskonda kuuluvad Tarmo Kesküla, Marge ja Kersti Jürna,” tutvustas aiandusspetsialist Maia Simkin ja lisas, et tema lööb kaasa hobi korras. Ühtlasi selgus, et Tallinna tänaval tegutseva Kunderi seltsi ruumides käib remont ja koolitused kolivad sealt samuti aiakultuurikeskuse ruumesse. Osal koolitustel on juhendaja rollis Maia Simkin.