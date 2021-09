Sügiseste aiatööde hulka kuuluvad saagi korjamine, taimede istutamine ja koguni muru külvamine

Taimekasvataja Tarmo Kesküla, kes hiljuti avatud aiakultuurikeskuse juures on asjaosaline, hoiatas, et muru ei maksa enne lume saabumist liiga pikaks jätta. Loomulikult on päris keeruline soovitada, millal viimane niitmine teha, sest näiteks üleeelmisel aastal tundus pluss­kraadisel talvel, et detsembris võiks ka veel muru üle käia.