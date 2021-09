Kiropraktik räägib ujujatele, kuidas ennetada kiropraktiku külastust

Ujumistreener Chris Tõnningu sõnul pole ühelgi nende sportlasel veel kiropraktiku abi vaja läinud. “Kutsusime kiropraktiku külla, et noortel oleks ettekujutus, kuidas probleeme ennetada, ja et nad oskaks probleemi korral kuhugi pöörduda,” ütles Tõnning. Varem on Wiru Swimi ujujatega kohtunud ujumistreener ja toitumisnõustaja Toomas Paju, kes tegi näidistreeninguid ja pidas loengu toitumisest.