Debatil osalenud Virumaa Teataja kultuurihuviliste ajakirjanike mõtteid

Ikka loodetakse, et uus valmiv hoone loob nagu imeväel sünergiat ja käivitab suuri ettevõtmisi, mis tooksid Rakvere maailmakaardile, samas on edukalt lahti saadud maailmakaardile jõudnud kuuseinstallatsioonidest. Otsitakse vapiüritust, aga häbenetakse rahvusvaheliselt aina tuntumat Festhearti, mida julgesti toetavad teiste välisriikide saatkonnad Eestis. Mis teha, kui LGBT+ kogukonnast tõusevad eredamad tähed – kas nad väiklaselt maha suruda või neid julgelt toetada? Anne Nõgu arvamus, et meil tuleb ennast harida, et mõista inimesi, kes sellist kunsti teevad, pälvis kuulajaskonnalt aplausi.