Arvo Iho kohtub Kadrinas rahvaga ja näitab filme

Arvo Iho on lõpetanud Moskvas üleliidulise riikliku kinematograafiainstituudi operaatorina. Aastatel 1971–1972 töötas Iho Tallinnfilmis operaatori assistendina, 1975–1991 mängu- ja dokumentaalfilmide operaatorina, aastast 1985 ka mängufilmide režissöörina. 1992 asutas Tallinna pedagoogikaülikooli filmi ja video õppetooli ja oli 1996. aastani selle juhataja.

2006. aastast on ta Balti filmi- ja meediakooli filmierialade õppejõud. Arvo Iho on õpetanud filmindust Sri Lankal, USA-s, Soomes ja Šveitsis, fotograafiat Eesti kunstiakadeemias ning fotograafiat ja videot Viljandi kultuuriakadeemias.

Iho on lavastanud üle tosina tõsielufilmi, mille põhiteema on väikerahvaste eluolu ja kultuur, samuti kuulub tema loomebiograafiasse viis täispikka mängufilmi: "Naerata ometi" (1985, koos Leida Laiusega), "Vaatleja" (1987), "Ainult hulludele ehk Halastajaõde" (1990), "Karu süda" (2001) ja "Karuzmari" (2007). Ta on juhendanud paljude tudengifilmide valmimist, tegutsenud ka produtsendina ja korraldanud arvukalt fotonäitusi.