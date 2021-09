Mädapea tammiku kaitsealal taastatakse 29. septembrist 8. oktoobrini kaheksa väikeveekogu. "Minu eesmärk on parandada kahepaiksete olukorda, et neile sigimisveekogusid taastada," rääkis Tartu ülikooli märgalade ökoloogia kaasprofessor Riinu Rannap, kes on projekti kaasatud kahepaiksete eksperdina.