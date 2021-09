Laupäeval saab perega seiklema minna

Tegemist on võistkondliku orienteerumismatkaga, mille eesmärk on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures punktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest. Mehitatud kontrollpunktides ootavad orienteerujaid päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, naiskodukaitse, abipolitseinike, Punane Risti, MTÜ Seiklusmatkad, Rakvere vallavalitsuse, skautide, Rakvere valla noortevolikogu ja transpordiameti esindajad. Seiklusliku raja ettevalmistuse eest kannab hoolt orienteerumisklubi Berrymur. Võistlus toimub kahes klassis: sportklassis on tempo kiire, pereklassis rahulik. Üritus on osalejatele tasuta.