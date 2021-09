Kultuuritöötajate palgatõusuks on eelnõus ette nähtud 2,8 miljonit eurot. Kultuuritöötaja riiklik miinimumpalk tõuseks selle toel 7,5% ehk 1400 euroni.

Tasustamise põhimõtted on soovituslikud kõigile kultuuriasutustele, eelnõus peetakse silmas aga täiskoormuse ja kõrgharidusega, spetsiifilisi teadmisi või kutsekvalifikatsiooni nõudval ametikohal kultuuritöötajaid. Kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär on seniajani olnud 1300 eurot kuus. Osa lisarahast ehk 2% palgafondist suunatakse nende töötajate heaks, kelle töötasu on juba praegu miinimumist kõrgemal.