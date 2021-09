Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on mõlemad nutilahendused vajalikud abivahendid nii ametile kui ka sea- ja linnupidajatele ja jahimeestele. "Valminud rakendused on lihtsasti kasutatavad, edastavad andmeid reaalajas ning võimaldavad ametil teavitustele operatiivsemalt reageerida ja saada ülevaadet sigade Aafrika katku (SAK) ja lindude gripi levikust looduses," selgitas Kalda. "Kui teame haiguste leviku ulatust, siis on nii loomapidajatel kui PTAl võimalik tõhusamalt teha endast olenev, et ära hoida nende taudide jõudmist kodusigade ja -lindudeni."