Raamatukogus jätkuvad mälutreeningud

"Mälutreening, mida oleks õigem nimetada naeroobikaks, on mänguline ja lõbus tegevus täiskasvanutele, mis arendab püsimälu, asjade meeles pidamist ja loovust. See parandab enesehinnangut, koordinatsiooni ja keskendumist," rääkis Lääne-Virumaa keskraamatukogu peaspetsialist Lea Lehtmets. "Ühised liikumisharjutused ja mänguline rühmatöö julgustavad ning annavad enesekindlust. Kindlasti ei ole see mälumäng ja kellegi teadmisi seal proovile ei panda."