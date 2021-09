Äriühingu juhatuse esimees Jelena Fjodorova, kes Väike-Maarja kaubanduskeskuses inimesi vaktsineeris, rääkis, et nimetatud perekonnaga tal otsekontakti polnud. Küll aga oli eemalt kuulda nende vestlus, mis oli vaktsineerimisvastase sisuga. Ja seda kolm päeva järjest. Fjodorova andmetel pandi tema tegevus üles ka sotsiaalmeediasse vaktsiinivastaste grupi lehele.

Fjodorova on vaktsineerimas käinud veel Järvamaal ja Ida-Virumaal. Tema sõnul on alati platsis ka vaktsiinivastased, kes soovivad vaktsineerimise teemal diskuteerida. Fjodorova ütles, et sel juhul on targem sõnasõtta mitte astuda. Ta lisas, et on ka positiivset tagasisidet, kus vaktsiini saanud on vaktsineerijale toonud šokolaadi.

Haigekassa Lääne-Viru maakonna vaktsineerimiskoordinaator Katrin Nõlvak ütles, et oli samuti Jelena Fjodorovaga Väike-Maarjas juhtunust rääkinud. "Minu jaoks oli see suur šokk," sõnas Nõlvak ja lisas, et tema oli toona jutust ekslikult aru saanud, et vaktsiinivastased olid vaktsineerijaga sõnelenud. Nõlvaku sõnul maakohtades vaktsineerijad ei soovigi enam kaubanduskeskustesse minna, vaid eelistavad pigem rohkem suletud ruume, näiteks küla rahva- või kultuurimaju, raamatukogusid.

Nõlvaku sõnul on ta vestelnud Põhjakeskuses apteegis vaktsineerimisteenust osutavate inimestega. "Eks neid ütlemisi on olnud," vahendas ta vaktsineerijate sõnu. Samas on vaktsineerijad kinnitanud, et on paksu nahaga ja suisa otsest sõnalist rünnakut pole veel seni olnud.