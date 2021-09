Judoliit saadab Riho Rannikmaa aukohtusse

Judoliidu president Kaido Kaljulaid rääkis täna juhatuses tehtud otsusest, et aukohtusse kuuluvad liidu endised presidendid. Neid on kolm. Aukohus võib Kaljulaidi sõnul teha otsuse hoiatusest kuni liidust välja heitmiseni. Viimane tähendaks, et treener jääb ilma erialaliidult saadavast. Näiteks toetustest, treeninglaagrite korraldamise võimalusest. Kaljulaidi sõnul tuleb aukohus kokku esimesel võimalusel ehk ajal, mil kõigile kolmele liikmele on see sobiv.