Valimistel kandideerib ka neli vaprat üksikkandidaati

Sel korral kandideerib Lääne-Virumaal kohalikel valimistel neli üksikkandidaati – varasematel valimistel on neid rohkem olnud ja reeglina pole neid edu saatnud. ​Haljala vallas on end üksik­üritajana üles seadnud Taimo Heinberk, kes on kandideerinud vist kõigil kohalikel valimistel, kuid pole kordagi volikogusse pääsenud. Oma tegevusalaks on ta ankeeti märkinud “kodune”.