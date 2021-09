Siilide päästeingel Annika Reinula: “On oluline, et nad metsistuksid ja inimest jälle võõristama hakkaksid”

Ameti poolest on Reinula väikeettevõtja, kes õmbleb spordirõivaid. “Ma sattusin Eesti Metsloomaühingu vabatahtlikuks täitsa juhuslikult sellel kevadel. Minu koduaias oli üks lind lennanud kompostikasti, ja kui ma hakkasin teda sealt välja aitama, tuli välja, et ta ei saa lennata, tiib on vigastatud,” meenutab ta.

“Minu juures käib üks meesterahvas – Sven Hõbemägi – linde rõngastamas. Kirjutasin talle, et mis ma teen, aita mind. Siis ta andis mulle metsloomaühingu kontaktid, palus nendele kirjutada ja suhelda,” räägib naine. Peamiselt on Reinulal tulnud siiski aidata siile. Praegugi on tema hoole all üks kahe ja poole kuune Rakverest Vahtra tänavalt leitud siilineiu, kellele oli septembri alguses viga teinud kas trimmer või muruniiduk.