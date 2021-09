Kommentaar: inimvõimetel ei ole piire(?)

Seekord 228 kilomeetrit ujudes, 10 800 kilomeetrit rattasadulas ja 2532 kilomeetrit joostes ehk 60 täispikka triatloni järjestikustel päevadel läbida plaaniv enesepiitsutaja on ise optimistlik ja usub selle soorituse võimalikkusse ning arvab, et peale neljakümnendat läheb kergemaks. 20- ja 40-kordse läbimise kogemus on Ratassepal sealtsamast Kanaaridelt olemas, seega mees ilmselgelt teab, millest räägib.