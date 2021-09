Tapa võistlus päästab veoautokrossi hooaja

Eesti meistrivõistluste senistest etappidest on suudetud ära pidada ainult esimesena kavas olnud Misso võidusõit. Kui muude elualade puhul on viimasel ajal kindel põhjus olnud viirusest tingitud jamad, siis veoautosportlasi kummitav osalejate nappus ei ole alati sellega seostatav. Mõni mees on kihutamisest loobunud, sest vanust on tasapisi lisandunud, mõnel on lihtsalt masin laiali ja pole olnud motivatsiooni sellega tõsiselt tegeleda.