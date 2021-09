Tapa lauljatar pääses superstaarisaate stuudiovooru

"Saatesse läksin enamvähem tühja peaga ja mitte mõeldes sellele, mis edasi saama hakkab. Üritasin võtta hetkest kõike ja mitte närvitseda," ütles Ariana ja tunnistas, et žürii ja kaamerate ees lõi närvi sisse küll. Laval istudes ja endale ise kitarril tausta mängides esitas ta Etta James'i lugu "Something got a hold on me".