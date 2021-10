"Me panime Jäneda spordihoonesse ühe kaamera täpselt sellesse kohta, kus on pesuruumid ja jõusaalinurk. See paigaldati 22. septembril. Kaamera maksis paarsada eurot. See on sellise süsteemiga, et kaugelt üle interneti on võimalik kaamerapilti vaadata. Ei pea kohapeale minema ega mälukaarti välja võtma," rääkis Tapa valla spordikeskuse juht Priit Hunt.