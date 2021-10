Rakvere linnapea Triin Varek rõhutas ennetustöö ja kommunikatsiooni olulisust. "Me ei peaks kartma mitte vaktsiini, vaid karta tuleb viirust, millel on tõsised tüsistused ja tagajärjed," sõnas meer. "Räägime ikka sellest, kuidas oleme osa Euroopast ja soovime olla – näitame siis seda ka oma suhtumise ja käitumisega. On Euroopa riike, kes on ennast avanud täielikult või seda tegemas. Kuidas? Tänu sellele, et vaktsineerituse tase riigis ületab kaheksakümmend protsenti," rääkis Varek.